Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» хочет купить Тьяго, а не Вейналдума. Клуб давит на Кумана

«Барселона» хочет купить Тьяго, а не Вейналдума. Клуб давит на Кумана
Футбол / Англия 0

Между руководством «Барселоны» и главным тренером команды Рональдом Куманом возникли разногласия относительно трансферных целей на это межсезонье.

Как сообщает журналист Тоби Альтшэффль в «Твиттере», боссы сине-гранатовых собираются вернуть воспитанника клуба полузащитника Тьяго Алькантару, выразившего желание покинуть «Баварию». Куман в свою очередь хочет видеть в команде хавбека «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдума, с которым хорошо знаком по сборной Нидерландов.

Утверждается, что «Барселона» оказывает давление на тренера и намерена переубедить его. Более того, каталонцы сделали первый шаг к приобретению Тьяго и уже связались с его представителями.

Ранее сообщалось, что Тьяго может перейти в «Ливерпуль» только в случае продажи Вейналдума в «Барселону».

Президент «Лиона»: Куман хочет, чтобы Депай выступал за «Барселону», но есть ещё и «Рома»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020