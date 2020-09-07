«Барселона» хочет купить Тьяго, а не Вейналдума. Клуб давит на Кумана

Между руководством «Барселоны» и главным тренером команды Рональдом Куманом возникли разногласия относительно трансферных целей на это межсезонье.



Как сообщает журналист Тоби Альтшэффль в «Твиттере», боссы сине-гранатовых собираются вернуть воспитанника клуба полузащитника Тьяго Алькантару, выразившего желание покинуть «Баварию». Куман в свою очередь хочет видеть в команде хавбека «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдума, с которым хорошо знаком по сборной Нидерландов.



Утверждается, что «Барселона» оказывает давление на тренера и намерена переубедить его. Более того, каталонцы сделали первый шаг к приобретению Тьяго и уже связались с его представителями.



Ранее сообщалось, что Тьяго может перейти в «Ливерпуль» только в случае продажи Вейналдума в «Барселону».

Президент «Лиона»: Куман хочет, чтобы Депай выступал за «Барселону», но есть ещё и «Рома»