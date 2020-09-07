«Барселона» хочет купить Тьяго, а не Вейналдума. Клуб давит на Кумана

Между руководством «Барселоны» и главным тренером команды Рональдом Куманом возникли разногласия относительно трансферных целей на это межсезонье.
Как сообщает журналист Тоби Альтшэффль в «Твиттере», боссы сине-гранатовых собираются вернуть воспитанника клуба полузащитника Тьяго Алькантару, выразившего желание покинуть «Баварию». Куман в свою очередь хочет видеть в команде хавбека «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдума, с которым хорошо знаком по сборной Нидерландов.
Утверждается, что «Барселона» оказывает давление на тренера и намерена переубедить его. Более того, каталонцы сделали первый шаг к приобретению Тьяго и уже связались с его представителями.
Ранее сообщалось, что Тьяго может перейти в «Ливерпуль» только в случае продажи Вейналдума в «Барселону».
- 7 сентября 2020
-
11:27
-
11:04
-
11:02
-
10:45
-
10:35
-
10:21
-
10:19
-
10:05
-
09:55
-
09:45
-
09:33
-
09:22
-
09:16
-
09:02
-
08:30
-
07:00
-
06:48
-
05:25
-
04:05
-
03:27
-
02:40
-
02:24
-
01:18
-
00:52
-
00:51
-
00:35
-
00:32
-
00:18
-
00:12
-
00:01
- 6 сентября 2020
-
23:46
-
23:41
-
23:36
-
23:34
-
23:27