Станислав Черчесов объяснил, почему не дал шанса новичкам сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему в минувших матчах Лиги наций с Сербией (3:1) и Венгрией (3:2) не дебютировали новички национальной команды.



«Наши игроки много матчей провели за короткое время. Можно это видеть оптически, а мы видим и по цифрам, что состояние было не самое оптимальное. Видели, в каком состоянии наши футболисты, из этого исходили и строили подготовку. Практически ни одной двусторонки у нас не было – буквально восемь минут сыграли, а остальное время уделили восстановлению, тактике, теории. Состояние не позволяло работать, поэтому молодых игроков по большому счёту не удалось до конца прощупать, потому что реально нет времени.



Есть дискуссионные моменты, есть соперник, состояние своих игроков, идеи, нюансы всякие. Мы и так давно не играли, а тут ещё и выпали игроки, которые многое решали в атаке. Но те, кто у нас есть, их прекрасно заменили. Не знаю, как это прозвучит, но мы настолько к травмам и прочим нюансам привыкли, что по-рабочему на это не обращаем внимания», — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24».