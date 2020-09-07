Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фоден и Гринвуд отстранены от сборной Англии. Они привели в отель девушек

Фоден и Гринвуд отстранены от сборной Англии. Они привели в отель девушек
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден и нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд покинут расположение сборной Англии, сообщает Daily Mail.

Юные футболисты были пойманы на нарушении правил карантина. После гостевого матча с Исландией в Лиге наций (1:0) игроки привели девушек в отель, где располагалась команда. При этом известно это стало после того, как гостьи футболистов поделились видео из номера в одной из социальных сетей.

Как отмечает издание, Гринвуд расстался со своей девушкой весной. Фоден же в свою очередь находится в длительных отношениях, и у него есть двухлетний ребёнок.

В ближайшее время Фоден и Гринвуд вернутся на родину, в то время как их партнёры по национальной команде отправятся в Копенгаген, где им предстоит сыграть со сборной Дании во 2-м туре Лиги наций.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020