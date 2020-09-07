Фоден и Гринвуд отстранены от сборной Англии. Они привели в отель девушек

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден и нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд покинут расположение сборной Англии, сообщает Daily Mail.



Юные футболисты были пойманы на нарушении правил карантина. После гостевого матча с Исландией в Лиге наций (1:0) игроки привели девушек в отель, где располагалась команда. При этом известно это стало после того, как гостьи футболистов поделились видео из номера в одной из социальных сетей.



Как отмечает издание, Гринвуд расстался со своей девушкой весной. Фоден же в свою очередь находится в длительных отношениях, и у него есть двухлетний ребёнок.



В ближайшее время Фоден и Гринвуд вернутся на родину, в то время как их партнёры по национальной команде отправятся в Копенгаген, где им предстоит сыграть со сборной Дании во 2-м туре Лиги наций.