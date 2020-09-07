Фоден — об отстранении от матчей сборной Англии: извлеку ценный урок из этой ошибки

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден прокомментировал отстранение от матчей сборной Англии.



«После появившейся сегодня истории о моих действиях в Исландии хочу принести извинения. Прошу прощения у Гарета Саутгейта, товарищей по сборной Англии, болельщиков, а также у моего клуба и моей семьи.



Когда Гарет вызвал меня в сборную на эти матчи, я испытал огромную гордость. Это невероятная привилегия. Я молодой футболист, мне нужно многому научиться, и осознаю огромную ответственность, которую несу, представляя „Манчестер Сити“ и Англию на таком высоком уровне.



В данном случае я принял неверное решение. Моё поведение не соответствовало ожиданиям. Я нарушил протоколы, введённые для моей защиты и защиты коллег от коронавируса. Как следствие — лишился возможности поехать в Данию с командой, и это больно. Извлеку ценный урок из этой ошибки. Желаю Гарету и команде удачи в предстоящем матче», — написал Фоден на своей странице в «Твиттере».

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