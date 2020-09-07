«Они были джентльменами». Исландская модель рассказала о визите в номер Фодена и Гринвуда

Исландская модель Надя Сиф Линдал Гуннарсдоттир рассказала о своём визите в номер к футболистам сборной Англии Филипу Фодену и Мэйсону Гринвуду вместе с кузиной Ларой Клаузен.
«Мы познакомились онлайн. Я общалась с Мэйсоном пару дней, прежде чем они приехали в Исландию. Они действительно знали, что должны соблюдать условия карантина, но мы полагали, что, поскольку они играли в Исландии, то они уже прошли тестирование, и всё будет в порядке.
Яне очень жаль, ведь я не хотела ставить их в такое положение. Если бы мы знали про карантин, то не пошли бы на встречу. Мы даже не знали, кто такой Фил. Я не очень люблю футбол. Мы даже не знали, что Мэйсон играет за „Манчестер Юнайтед“.
С тех пор мы с ними не разговаривали. Мы не хотим навлечь на них лишние неприятности. Конечно, это была хорошая ночь. Мы отлично провели время вместе и познакомились. Действительно, всё прошло очень мило. Они были джентльменами. Очень хорошие парни», — приводит слова модели Daily Mail.
- 7 сентября 2020
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