Куман освободит Месси от оборонительный действий, Лионель сконцентрируется на атаке

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман определился с ролью нападающего Лионеля Месси на поле, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, специалист видит аргентинца в роли ложного правого вингера. Оттуда Месси, по замыслу Кумана, будет смещаться по всей линии атаки. Лионель будет освобождён от оборонительных действий, а также Рональд планирует избавить аргентинца от смещения в центр поля в поисках мяча. Эти функции будут возложены на центральных полузащитников, а Месси будет ждать передачи в передней линии.
Вчера, 7 сентября, Месси провёл первую тренировку под руководством Кумана. Напомним, по окончании минувшего сезона Месси посредством факса уведомил «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже недействительна. Каталонский клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных в размере € 700 млн. 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной».
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