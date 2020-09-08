Форвард «Торино» Дзадза, за которым следили «Зенит» и «Локо», может перейти в «Кальяри»
Нападающий «Торино» Симоне Дзадза может перейти в «Кальяри», сообщает Football Italia со ссылкой на газету Tuttosport.
По информации источника, наставник «Кальяри» Эусебио Ди Франческо лично хочет подписать Дзадзу, так как он плодотворно работал с футболистом в «Сассуоло».
В начале 2020 года сообщалось, что Симоне входит в список интересов «Зенита» и «Локомотива».
В минувшем сезоне Дзадза принял участие в 24 матчах итальянской Серии А. На счету форварда шесть забитых мячей и три результативные передачи. Контракт футболиста с «Торино» рассчитан до лета 2023 года.
Ранее игрок выступал за «Сампдорию», «Виареджио», «Асколи», «Ювентус», «Сассуоло», «Вест Хэм» и «Валенсию». В составе сборной Италии на счету форварда два мяча в 18 матчах.
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