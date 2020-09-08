«Интер» объявил о переходе Коларова

Сербский защитник Александар Коларов подписал контракт с миланским «Интером».
34-летний футболист вчера, 7 сентября, прилетел в Милан прямым рейсом из Сербии. В СМИ сообщалось, что Коларов подписал соглашение по схеме «1+1» с зарплатой € 3,5 млн в год. Ранее стало известно, что главный тренер миланцев Антонио Конте очень хочет видеть серба в своей команде, так как он может сыграть на двух позициях — слева и в центре.
До этого Коларов играл за «Рому». Он перешёл в римский клуб из «Манчестер Сити» летом 2017 года. До этого он защищал цвета римского «Лацио», сербских «ОФК Београд» и «Чукаричек». В минувшем сезоне 34-летний Коларов принял участие в 42 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором семи забитых мячей, отдал пять результативных передач и получил восемь жёлтых карточек.
- 8 сентября 2020
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