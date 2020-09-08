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Гол Карапетяна помог сборной Армении обыграть Эстонию в матче Лиге наций

Гол Карапетяна помог сборной Армении обыграть Эстонию в матче Лиге наций
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Армении принимала национальную команду Эстонии. Встреча прошла на стадионе «Республиканский» имени Вазгена Саркисяна в Ереване (Армения) и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В конце первого тайма, на 43-й минуте встречи, счёт открыл нападающий сборной Армении и «Тамбова» Александр Карапетян. Результативную передачу отдал полузащитник «Химок» Аршак Корян. На 65-й минуте второй гол с передачи Карапетяна забил хавбек Вбеймар Ангуло.

В другом матче группы 2 лиги С сборная Грузии сыграла вничью с национальной командой Северной Македонии — 1:1.

Сборная Армении набрала 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы 2 лиги С. Эстония (0) — на 4-м месте. Лидером соревнований является сборная Северной Македонии (4). Грузия (4) — на 2-м месте.

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 2. 2-й тур
08 сентября 2020, вторник. 19:00 МСК
Армения
Окончен
2 : 0
Эстония
1:0 Карапетян – 43'   2:0 Ангуло – 65'
Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 2. 2-й тур
08 сентября 2020, вторник. 19:00 МСК
Грузия
Окончен
1 : 1
Северная Македония
1:0 Окриашвили – 13' (пен)   1:1 Ристовски – 33'
Удаления: нет / Муслиу – 64'
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