«Милан» провёл беседу с агентами двух игроков киевского «Динамо»

Представители «Милана» встретились с агентами Стефано Антонелли и Фабио Париси, которые представляют интересы футболистов киевского «Динамо» — защитника Виталия Миколенко и нападающего Владислава Супряги, утверждает Football Italia со ссылкой на MilanNews.

По данным источника, встреча состоялась в клубном офисе «Милана». На встрече обсуждались возможные трансферы украинцев. Агенты предоставили клубу информацию об аргентинском защитнике «Фейеноорда» Маркосе Сенези.

21-летний Миколенко — воспитанник киевского «Динамо». В минувшем сезоне в 23 матчах чемпионата Украины (23 — в основном составе) стал автором трёх забитых мячей, отдал четыре результативные передачи, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт футболиста с украинским клубом действует до лета 2023 года.

Супряга перешёл в «Динамо» летом 2018 года из «Днепра-1» за € 6,5 млн. В прошлом сезоне 20-летний форвард выступал за «Днепр-1» на правах аренды. Супряга провёл 25 матчей в чемпионате Украины и забил 14 мячей. Контракт игрока с «Динамо» действует до лета 2023 года.