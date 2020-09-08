Криштиану Роналду — второй футболист в истории, забивший 100 голов за сборную

В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Швеции принимает национальную команду Португалии. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Френдс Арена» в Стокгольме (Швеция). К перерыву гости ведут в счёте — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Швеция — Португалия.



В компенсированное время первого тайма нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счёт. Этот гол стал для форварда 100-м в составе национальной команды. Таким образом, Роналду стал вторым футболистом, которому покорилась эта отметка. Первым 100 голов за сборную забил иранский футболист Али Даеи.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. В бригаду входят ассистенты Марио Дикс и Хессел Стегстра. Резервный арбитр — Йохем Камфус.