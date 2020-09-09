«Милан» нашёл альтернативу Тьемуэ Бакайоко в «Лилле»

«Милан» определился с альтернативой Тьеэмуэ Бакайоко, по которому на протяжении длительного времени вёл переговоры с «Челси», информирует Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Сообщается, что в случае неудачи в трансфере Бакайоко, «Милан» сразу же переключиться и вступит в переговоры по 20-летнему французскому хавбеку «Лилля» Бубакари Сумаре. Однако французский клуб в свою очередь должен будет пойти на уступки и согласиться отдать его в аренду с правом выкупа.

В прошлом сезоне за «Лилль» он провёл 30 матчей во всех соревнованиях, отдав одну голевую передачу. Его трансферная стоимость, по версии Transfermarkt.de, составляет € 24.5 млн.

Напомним, что в зимнее трансферное окно Сумаре отверг предложения «Ливерпуля», «Реала», «Челси» и «Ньюкасла».