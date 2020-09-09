«Милан» нашёл альтернативу Тьемуэ Бакайоко в «Лилле»

«Милан» определился с альтернативой Тьеэмуэ Бакайоко, по которому на протяжении длительного времени вёл переговоры с «Челси», информирует Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.
Сообщается, что в случае неудачи в трансфере Бакайоко, «Милан» сразу же переключиться и вступит в переговоры по 20-летнему французскому хавбеку «Лилля» Бубакари Сумаре. Однако французский клуб в свою очередь должен будет пойти на уступки и согласиться отдать его в аренду с правом выкупа.
В прошлом сезоне за «Лилль» он провёл 30 матчей во всех соревнованиях, отдав одну голевую передачу. Его трансферная стоимость, по версии Transfermarkt.de, составляет € 24.5 млн.
Напомним, что в зимнее трансферное окно Сумаре отверг предложения «Ливерпуля», «Реала», «Челси» и «Ньюкасла».
- 9 сентября 2020
-
02:17
-
02:11
-
01:44
-
01:30
-
00:49
-
00:45
-
00:41
-
00:25
-
00:16
- 8 сентября 2020
-
23:57
-
23:53
-
23:37
-
23:37
-
23:37
-
23:36
-
23:26
-
23:09
-
22:48
-
22:36
-
22:23
-
22:11
-
22:04
-
22:02
-
21:55
-
21:45
-
21:28
-
21:28
-
21:21
-
21:14
-
21:01
-
20:57
-
20:55
-
20:51
-
20:35
-
20:27