Полузащитник «Лилля» Сумаре отверг предложения «Ливерпуля», «Реала», «Челси» и «Ньюкасла»

20-летний полузащитник французского «Лилля» Бубакари Сумаре в зимнее трансферное окно отверг предложения о переходе в «Ливерпуль», мадридский «Реал», «Челси», «Ньюкасл», дортмундскую «Боруссию» и «Вулверхэмптон».

Сам Сумаре уже заявлял, что хочет провести один полный сезон в чемпионате Франции и только после этого уходить в другую лигу. В минувшее зимнее трансферное окно особенную настойчивость в приглашении Сумаре проявил «Ньюкасл». Французские игроки «сорок» Аллан Сен-Максимен и Флориан Лежен уговаривали Сумаре присоединиться к клубу и даже устроили ему виртуальный тур по базе «Ньюкасла» в FaceTime, однако игрок «Лилля» остался непреклонен и не стал покидать Францию этой зимой.

В текущем розыгрыше французского первенства Бубакари Сумаре провёл за «Лилль» 19 матчей и дважды был удалён с поля.