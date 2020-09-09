Янссон: второй гол в исполнении Роналду – это мировой уровень, с этим ничего не поделаешь

Защитник сборной Швеции Понтус Янссон прокомментировал результат встречи 2-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Португалии (0:2).

«Конечно, нас сразу ожидал тяжёлый старт в группе. Наша цель — побеждать, но если мы не сможем этого сделать, нам следует бороться за то, чтобы остаться в группе A. Игра со сборной Хорватии будет важнейшей. Мы рассчитываем лишь на положительный результат.

Мы играли на достаточно хорошем уровне, пока не получили красную карточку, после которой пропустили два прекрасных гола в исполнении Криштиану Роналду, одного из лучших игроков мира. Но за те 180 минут, что мы сыграли на этой неделе, мы получили исчерпывающую информацию о том, над чем нам следует поработать. Конечно, результаты в обоих играх для нас неприемлемы.

Второй гол в исполнении Роналду — мировой уровень, с этим ничего не поделаешь. Я был довольно близок к нему, и у Робина Ольссона была хорошая позиция в воротах, но ему всё равно удалось забить прекрасный гол. Иногда, когда вы играете против лучших игроков мира, вам нужно немного удачи, чего нам и не хватило сегодня», — цитирует Понтуса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в 1-м туре сборная Швеции уступила Франции (0:1).