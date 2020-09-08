Дубль Криштиану Роналду принес Португалии победу в матче со Швецией

В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Португалии со счётом 2:0 обыграла команду Швеции. Встреча состоялась в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена». Обслуживала матч голландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели, ассистировали судьи на линиях Марио Дикс и Хессел Стегстра.

На 44-й минуте шведская национальная команда осталась вдесятером из-за удаления Густава Свенссона, получившего две жёлтые карточки. Счёт был открыт на 45-й минуте — автором забитого мяча стал Криштиану Роналду, точно пробив со штрафного. Португальцы увеличили разрыв в счёте на 72-й минуте, гол забил Роналду с передачи Жоау Фелиша.

Португалия, набрав шесть очков, занимает 1-е место в турнирной таблице группы 3. Швеция (0) — на 3-м месте.