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Дубль Криштиану Роналду принес Португалии победу в матче со Швецией

Дубль Криштиану Роналду принес Португалии победу в матче со Швецией
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Португалии со счётом 2:0 обыграла команду Швеции. Встреча состоялась в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена». Обслуживала матч голландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели, ассистировали судьи на линиях Марио Дикс и Хессел Стегстра.

На 44-й минуте шведская национальная команда осталась вдесятером из-за удаления Густава Свенссона, получившего две жёлтые карточки. Счёт был открыт на 45-й минуте — автором забитого мяча стал Криштиану Роналду, точно пробив со штрафного. Португальцы увеличили разрыв в счёте на 72-й минуте, гол забил Роналду с передачи Жоау Фелиша.

Португалия, набрав шесть очков, занимает 1-е место в турнирной таблице группы 3. Швеция (0) — на 3-м месте.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 3. 2-й тур
08 сентября 2020, вторник. 21:45 МСК
Швеция
Окончен
0 : 2
Португалия
0:1 Роналду – 45'   0:2 Роналду – 72'
Удаления: Свенссон – 44' / нет
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