На Украине команда чудом не забила, дважды попав в перекладину. Видео

В матче 1-го тура второй лиги Украины между «Карпатами» и «Подольем» произошёл курьёзный случай.
В одном из эпизодов встречи гости были близки к взятию ворот, однако везение оказалось на стороне соперника. После прострела с угла штрафной площади игрок «Подолья» пробивал с близкого расстояния, но голкипер отбил мяч. Футболист гостей попытался сыграть на добивании, однако мяч, отлетев от вратаря, попал в перекладину и отскочил к другому представителю «Подолья», который тоже попал в каркас ворот. На линии вратарской площади снаряд поджидал ещё один игрок атакующей команды. Он со всей силы пробил по воротам, но в этот раз хозяев спас защитник.
Несмотря на неудачу в этом эпизоде, «Подолье» одержало разгромную победу, поразив ворота «Карпат» трижды и не пропустив ни одного гола.
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