Сандро Тонали прибыл в Милан для прохождения медицинского обследования

Полузащитник «Брешии» Сандро Тонали прибыл в Милан, чтобы оформить все необходимые документы для перехода в новый клуб. Футболисту предстоит пройти медицинское обследование, после которого будут подписаны бумаги, сообщает Football Italia.



Ранее «Милан» достиг договорённости с «Брешией» о переходе полузащитника в стан «россонери». Тонали переходит в аренду за € 10 млн с правом необязательного выкупа за € 15 млн. Кроме того, 10% от будущей продажи игрока также останется за «Брешией».



В сезоне-2019/2020 полузащитник провёл на клубном уровне 36 матчей, забил один гол и отдал семь результативных передач. Также 20-летний игрок провёл три игры за сборную Италии. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Тонали в € 32 млн.

Сандро Тонали перейдёт в «Милан». Общая сумма трансфера может составить € 35 млн