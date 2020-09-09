Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Аталанта» арендовала у «Валенсии» Пиччини

«Аталанта» арендовала у «Валенсии» Пиччини
Футбол / Италия 0

Защитник «Валенсии» Кристиано Пиччини перешёл в «Аталанту» на правах аренды с правом последующего выкупа, сообщил итальянский клуб в своём «твиттере».

Игрок пополнил ряды «Валенсии» в 2018 году, когда перешёл из «Спортинга» за € 8 млн. В сезоне-2019/2020 защитник практически не играл, поскольку на старте чемпионата Испании получил перелом надколенника. Пиччини провёл два матча и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость итальянского игрока в € 6 млн.

Ранее защитник уже выступал в Серии А, защищая цвета «Фиорентины». Он принадлежал «фиалкам» с 2011 по 2015 год, но в чемпионате Италии сыграл всего 21 матч и отдал одну результативную передачу.

Защитник «Валенсии» близок к переходу в «Аталанту»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020