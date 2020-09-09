«Аталанта» арендовала у «Валенсии» Пиччини
Защитник «Валенсии» Кристиано Пиччини перешёл в «Аталанту» на правах аренды с правом последующего выкупа, сообщил итальянский клуб в своём «твиттере».
Игрок пополнил ряды «Валенсии» в 2018 году, когда перешёл из «Спортинга» за € 8 млн. В сезоне-2019/2020 защитник практически не играл, поскольку на старте чемпионата Испании получил перелом надколенника. Пиччини провёл два матча и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость итальянского игрока в € 6 млн.
Ранее защитник уже выступал в Серии А, защищая цвета «Фиорентины». Он принадлежал «фиалкам» с 2011 по 2015 год, но в чемпионате Италии сыграл всего 21 матч и отдал одну результативную передачу.
Защитник «Валенсии» близок к переходу в «Аталанту»
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