Озил включил Роналду и Бензема в свою команду мечты

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил назвал состав своей символической команды мечты. В неё вошли футболисты, с которыми немец играл в одной команде на протяжении карьеры.

Состав команды мечты от Озила выглядит следующим образом: Икер Касильяс – Филипп Лам, Серхио Рамос, Жером Боатенг, Марсело – Хаби Алонсо, Санти Касорла – Анхель Ди Мария, Кака, Криштиану Роналду – Карим Бензема.

Озил перешёл в «Арсенал» в сентябре 2013 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 47 млн. В прошлом сезоне 31-летний хавбек принял участие в 18 матчах чемпионата Англии (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.