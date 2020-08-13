Месут Озил объяснил, почему отказался от сокращения зарплаты во время пандемии

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил прокомментировал своё решение отказаться от сокращения зарплаты во время паузы, связанной с пандемией коронавируса.
«Мы все хотели сделать вклад, но нам нужно было больше информации, а многие вопросы оставались без ответов. Никто не был против отсрочки выплат, когда была эта неопределённость. Я бы даже был готов на большое сокращение, если бы это потребовалось, но в том случае, если бы ситуация была более прозрачной. Вместо этого нас просто поставили перед фактом без какого-либо обсуждения. Находясь в таком положении, ты имеешь право знать всё и понимать, куда попадут твои деньги. Но мы не знали деталей и должны были просто объявить о своём решении. Всё происходило слишком быстро, и на нас оказывалось давление. Это нечестно, особенно по отношению к молодым игрокам, и я отказался. У меня дома ребёнок, а также определённые обязательства в Турции и Германии.
Те, кто меня знает, в курсе, что я не жадный. Насколько я знаю, я не единственный, кто отказался от сокращения зарплаты, но в итоге огласке придали только моё имя. Два года меня пытаются втоптать в грязь, настроить болельщиков против меня и выставить всё не так, как происходит на самом деле. Возможно, моё решение сказалось на моих шансах выйти на поле – не знаю», — цитирует Озила The Athletic.
- 13 августа 2020
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