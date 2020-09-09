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Вагнер Лав назвал трёх самых безумных футболистов

Вагнер Лав назвал трёх самых безумных футболистов
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав назвал самых непрофессиональных футболистов, с которыми играл.

«Жардел — он был сумасшедшим, он был дурачком. У Жо тоже был период, когда он сходил с ума и тоже был приличным „крейзи“, настоящая часовая бомба. Ещё одного? Я ставлю в эту троицу безумных себя. Я жёстко „финтил“, но на следующий день всегда был на футбольном поле.

Топ-3 игроков, с которыми играл в одной команде: Даниэл Карвальо — точно, Роналдиньо, Адриано. Это просто потрясающие игроки, и у меня была возможность поиграть с ними вместе, это была фантастика», — сказал футболист в ролике на YouTube-канале «КраСава».

8 июля «Кайрат» официально объявил о подписании контракта с бразильским форвардом. Ранее сообщалось, что Вагнер разорвал контракт с бразильским клубом «Коринтианс», чтобы вернуться в ЦСКА. 23 июня форвард объявил о своём переходе в казахстанский «Кайрат».

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