Тухель: хочу трансфер Камавинжа в «ПСЖ», но это не «Монополия»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал возможность перехода в парижский клуб опорного полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинжа.
«Хотел бы я, чтобы Камавинжа был в моей команде? Да, конечно. Но я не могу говорить о игроках другой команды. Он один из лучших игроков в Лиге 1. Камавинжа — отличный игрок, очень сильный, у него большое будущее. Но он также играет в замечательной команде, которая выступает в Лиге чемпионов.
Но это не «Монополия», не всё так просто. Не собираюсь отказываться от перехода Камавинжа, но это так не работает», — цитирует Тухеля Goal.
Сообщалось, что Камавинжа этим летом может перейти в мюнхенскую «Баварию». Долгое время главным претендентом на 17-летнего француза считался мадридский «Реал», но затем «сливочные» приняли решение в целях экономии отказаться от крупных трансферов.
«Ренн» оценивает Эдуардо в € 80 млн. Контракт француза рассчитан до 30 июня 2022 года.
В сезоне-2019/2020 Камавинжа принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Игрок записал в свой актив 1 гол и 2 результативные передачи.
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