«Бавария» опережает «Реал» и «ПСЖ» в борьбе за Эдуардо Камавинжа
Опорный полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинжа этим летом может перейти в мюнхенскую «Баварию», сообщает AS.
Долгое время главным претендентом на 17-летнего француза считался мадридский «Реал», но затем «сливочные» приняли решение в целях экономии отказаться от крупных трансферов. В услугах хавбека заинтересован также «Пари Сен-Жермен».
Камавинжа не готов ждать год, чтобы продолжить карьеру в «Реале». Наиболее вероятно, что футболист выберет вариант с «Баварией».
«Ренн» оценивает Эдуардо в € 80 млн. Контракт француза рассчитан до 30 июня 2022 года.
В сезоне-2019/2020 Камавинжа принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Игрок записал в свой актив 1 гол и 2 результативные передачи.
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- 27 июля 2020
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