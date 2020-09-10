Маркус Рашфорд: в новом сезоне АПЛ должен выступать лучше, чем в прошлом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд признался, что мотивирован выступать на высоком уровне в предстоящем сезоне английской Премьер-лиги.
«Я пропустил четыре или пять месяцев и, по моему мнению, мог бы сделать гораздо больше в прошлом сезоне. Но по какой-то причине этого не произошло. Я никогда не теряю связь с реальностью и знаю, что в следующем сезоне должен выступать лучше.
Я всегда мечтал играть за „Манчестер Юнайтед“, и тот факт, что я уже провёл много матчей за этот клуб, вызывает у меня чувство гордости. Но как игрока это заставляет меня хотеть большего и совершенствоваться каждый день», — приводит слова Рашфорда Goal.com.
В прошлом сезоне АПЛ Рашфорд принял участие в 31 матче, в которых забил 17 голов и сделал 7 результативных передач.
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