Суд перенёс рассмотрение иска «Локомотива» к Геркусу на 16 сентября

Судья Василий Лаптев перенёс рассмотрение иска московского «Локомотива» к бывшему президенту клуба Илье Геркусу.



«Ввиду поступления новых доказательств по делу суд откладывает проведение судебного заседания на 16 сентября», — передаёт слова Лаптева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

28 января стало известно, что московский «Локомотив» подал в суд на Геркуса. Сумма искового заявления «железнодорожников» составляет 144,6 млн рублей.



Напомним, функционер работал в московском клубе с лета 2016 года по декабрь 2018 года. В этот период «железнодорожники» стали чемпионами России по итогам сезона-2017/2018, а также завоевали национальный Кубок в кампании-2016/2017. Пост генерального директора «Локомотива» после Геркуса занял Василий Кикнадзе.