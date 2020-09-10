Эль-Шаарави попал в сферу интересов «ПСЖ»

Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Стефан Эль-Шаарави в ближайшее время может пополнить ряды «ПСЖ». Французский клуб уже вышел на связь с окружением форварда и высказал заинтересованность в трансфере, сообщает Telefoot в своём «твиттере».



Эль-Шаарави намерен покинуть китайскую команду в текущее трансферное окно. На 27-летнего итальянца помимо «ПСЖ» претендуют «Ювентус», «Рома» и «Атлетико».



В 2019 году Стефан перешёл из «Ромы» в «Шанхай Шэньхуа» за € 16 млн. Действующий контракт нападающего рассчитан ещё на два сезона. В составе китайского клуба форвард провёл 19 матчей, забил четыре гола и отдал три результативных передачи.



Эль-Шаарави уже выступал в чемпионате Франции, защищая цвета «Монако». За монегасков нападающий провёл 24 игры, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.