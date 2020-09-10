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Александар Коларов: не думал дважды, когда получил предложение от «Интера»

Александар Коларов: не думал дважды, когда получил предложение от «Интера»
Футбол / Италия 0

Защитник Александар Коларов прокомментировал свой переход в миланский «Интер».

«Это правда, что я был близок к переходу в „Интер“ несколько раз до этого момента, и сейчас наконец удалось приехать. Для меня это был лёгкий выбор, и я не думал дважды, когда мне позвонили из „Интера“. Я с радостью согласился. Я уже знал многих игроков, мы несколько раз играли друг против друга. У меня сложилось положительное впечатление о команде.

Присутствие Конте определённо повлияло на моё решение, потому что в прошлом сезоне он полностью изменил „Интер“. Надеюсь, наше сотрудничество будет плодотворным и мы сможем победить», — приводит слова Коларова пресс-служба «Интера».

До этого Коларов играл за «Рому». Он перешёл в римский клуб из «Манчестер Сити» летом 2017 года.

«Интер» объявил о переходе Коларова
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