Александар Коларов: не думал дважды, когда получил предложение от «Интера»

Защитник Александар Коларов прокомментировал свой переход в миланский «Интер».
«Это правда, что я был близок к переходу в „Интер“ несколько раз до этого момента, и сейчас наконец удалось приехать. Для меня это был лёгкий выбор, и я не думал дважды, когда мне позвонили из „Интера“. Я с радостью согласился. Я уже знал многих игроков, мы несколько раз играли друг против друга. У меня сложилось положительное впечатление о команде.
Присутствие Конте определённо повлияло на моё решение, потому что в прошлом сезоне он полностью изменил „Интер“. Надеюсь, наше сотрудничество будет плодотворным и мы сможем победить», — приводит слова Коларова пресс-служба «Интера».
До этого Коларов играл за «Рому». Он перешёл в римский клуб из «Манчестер Сити» летом 2017 года.
- 10 сентября 2020
-
17:20
-
16:48
-
16:47
-
16:31
-
16:15
-
16:08
-
15:58
-
15:40
-
15:38
-
15:11
-
15:06
-
14:49
-
14:43
-
14:32
-
14:26
-
14:18
-
14:06
-
14:03
-
13:52
-
13:51
-
13:48
-
13:26
-
13:06
-
13:01
-
12:46
-
12:35
-
12:23
-
12:22
-
12:13
-
12:07
-
11:50
-
11:36
-
11:29
-
11:23
-
11:14