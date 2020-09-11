«Боруссия» Д близка к подписанию 16-летнего вингера «Манчестер Сити»

Дортмундская «Боруссия» может заключить контракт с 16-летним вингером «Манчестер Сити» Джейми Байно-Гиттенсом, сообщает Get German Football News со ссылкой на Sky Germany.
Немецкий клуб близок к тому, чтобы подписать футболиста на правах свободного агента.
«Пари Сен-Жермен» и «Реал Мадрид» также проявляли интерес к Байно-Гиттенсу, которого называют одним из самых перспективных игроков в Англии.
Сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» по-прежнему хочет купить английского полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. По данным источника, манкунианцы готовы заплатить за футболиста требуемые € 120 млн, но несколькими траншами. Переговоры шли медленно с момента открытия трансферного окна, однако теперь стороны более позитивно смотрят на возможность достижения соглашения.
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