«Манчестер Юнайтед» может заплатить € 120 млн за Санчо несколькими траншами
«Манчестер Юнайтед» по-прежнему хочет купить английского полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, утверждает ESPN.
По данным источника, манкунианцы готовы заплатить за футболиста требуемые € 120 млн, но несколькими траншами. Переговоры шли медленно с момента открытия трансферного окна, однако теперь стороны более позитивно смотрят на возможность достижения соглашения.
Санчо — воспитанник «Манчестер Сити». Летом 2017 года дортмундская «Боруссия» купила Джейдона у «горожан» за € 7,84 млн. В прошлом сезоне 20-летний английский футболист забил 20 мячей и отдал 20 результативных передач в 44 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
«Это окончательное решение». В «Боруссии» заявили, что Санчо не покинет клуб этим летом
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