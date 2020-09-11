Мойзе Кин попал в сферу интересов «Ювентуса»

«Ювентус» заинтересован в возвращении нападающего «Эвертона» Мойзе Кина. Туринский клуб расторг контракт с форвардом Гонсало Игуаином, поэтому нуждается в игроке, способном усилить атаку. «Старая синьора» предлагает «Эвертону» вариант с арендой, но тот рассматривает только продажу, сообщает спортивный журналист Джанлука Ди Марцио.



Кин попал в систему «Ювентуса» в 2011 году, а в 2017 дебютировал за основную команду. Итальянский нападающий сыграл 21 матч и забил 8 мячей. В 2019 году 20-летний игрок перешёл в «Эвертон» за € 27,5 млн. В сезоне-2019/2020 он провёл 33 встречи, забил два гола и отдал две голевых передачи.



Форвард уже дебютировал за сборную Италии – сыграл пять матчей и забил два мяча. Действующий контракт Кина с «Эвертоном» рассчитан до 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость нападающего в € 25 млн.

«Рома» ведёт переговоры по трансферу Мойзе Кина