Роман Шишкин пришёл на презентацию в новом клубе в штанах с эмблемой «Спартака»

Защитник Роман Шишкин пополнил состав «Знамени», сообщается на официальной странице команды из Ногинска во «ВКонтакте».
33-летний игрок заключил со своим новым клубом контракт, рассчитанный на один год. В ходе презентации президент «Знамени» Олег Пушенок вручил Роману футболку с 49-м номером. При этом Шишкин приехал в спортивных штанах с эмблемой московского «Спартака», воспитанником которого он является.
Фото: Страница ФК «Знамя» во «ВКонтакте»
Шишкин начинал карьеру в «Спартаке» в 2004 году, а впоследствии выступал за «Крылья Советов», «Локомотив», «Краснодар» и «Торпедо». Последней командой Романа был «Спартак-2», куда он пришёл в этом году. В сборную России вызывался с 2007 по 2017 год.
Напомним, за «Знамя» также выступают ещё двое экс-футболистов «Спартака» и сборной России: нападающий Роман Павлюченко и полузащитник Александр Самедов.
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