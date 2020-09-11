Роман Шишкин пришёл на презентацию в новом клубе в штанах с эмблемой «Спартака»

Защитник Роман Шишкин пополнил состав «Знамени», сообщается на официальной странице команды из Ногинска во «ВКонтакте».



33-летний игрок заключил со своим новым клубом контракт, рассчитанный на один год. В ходе презентации президент «Знамени» Олег Пушенок вручил Роману футболку с 49-м номером. При этом Шишкин приехал в спортивных штанах с эмблемой московского «Спартака», воспитанником которого он является.

Фото: Страница ФК «Знамя» во «ВКонтакте»

Шишкин начинал карьеру в «Спартаке» в 2004 году, а впоследствии выступал за «Крылья Советов», «Локомотив», «Краснодар» и «Торпедо». Последней командой Романа был «Спартак-2», куда он пришёл в этом году. В сборную России вызывался с 2007 по 2017 год.



Напомним, за «Знамя» также выступают ещё двое экс-футболистов «Спартака» и сборной России: нападающий Роман Павлюченко и полузащитник Александр Самедов.