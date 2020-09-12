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Жером Боатенг перед стартом нового сезона сменил имидж

Жером Боатенг перед стартом нового сезона сменил имидж
Футбол / Германия 0

Защитник «Баварии» Жером Боатенг сменил имидж в преддверии старта нового сезона в чемпионате Германии. Футболист покрасил волосы в фиолетовый цвет.

«Новый сезон, новый цвет. Вперёд!» — написал Боатенг на своей странице в соцсети.

Фото можно посмотреть на странице Жерома Боатенга в «Инстаграме».

Напомним, в августе «Бавария» стала победителем Лиги чемпионов сезона-2019/2020, обыграв в финале турнира «Пари Сен-Жермен» со счётом 1:0. Помимо этого, мюнхенский клуб выиграл чемпионат Германии и Кубок страны. «Бавария» сделала требл во второй раз в истории. Предыдущий раз мюнхенцы сделали требл в сезоне-2012/2013.

Новый сезон в чемпионате Германии начнётся 18 сентября. В 1-м туре «Бавария» сыграет с «Шальке-04».

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