Жером Боатенг перед стартом нового сезона сменил имидж
Защитник «Баварии» Жером Боатенг сменил имидж в преддверии старта нового сезона в чемпионате Германии. Футболист покрасил волосы в фиолетовый цвет.
«Новый сезон, новый цвет. Вперёд!» — написал Боатенг на своей странице в соцсети.
Фото можно посмотреть на странице Жерома Боатенга в «Инстаграме».
Напомним, в августе «Бавария» стала победителем Лиги чемпионов сезона-2019/2020, обыграв в финале турнира «Пари Сен-Жермен» со счётом 1:0. Помимо этого, мюнхенский клуб выиграл чемпионат Германии и Кубок страны. «Бавария» сделала требл во второй раз в истории. Предыдущий раз мюнхенцы сделали требл в сезоне-2012/2013.
Новый сезон в чемпионате Германии начнётся 18 сентября. В 1-м туре «Бавария» сыграет с «Шальке-04».
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