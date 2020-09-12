«Енисей» сообщил о выявлении коронавируса у нескольких футболистов команды

«Енисей» на официальном сайте сообщил о случаях заражения коронавирусом в команде.



«По итогам вчерашнего тестирования на коронавирус в команде выявлены положительные результаты. Команда прошла повторный тест и ждёт результатов, по итогам чего определится дальнейший план действий и судьба участия в первенстве.



В случае отрицательного заключения относительно заражения игроков «Енисей» надеется продолжить участие в ФНЛ. Но последнее слово за Роспотребнадзором. От себя добавим, что, несмотря на эти новости, ребята не готовы отступать: чувствуют себя прекрасно, настроены бодро и решительно, а главное — очень хотят играть.



Просим поддержать команду и следить за новостями и позицией клуба в официальных источниках клуба. Будьте здоровы!» — говорится в заявлении «Енисея».