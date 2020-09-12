Каспер Дольберг стал жертвой преступников
Нападающий «Ниццы» и сборной Дании Каспер Дольберг подвергся ограблению и угону автомобиля. После возвращения во Францию форвард обнаружил, что Porsche нет на месте, а дома не хватает нескольких телефонов и € 2 тыс. Игрок хранил ключи от жилища в бардачке машины, сообщает L'Équipe.
Дольберг не в первый раз становится жертвой ограбления. В сентябре 2019 года нападающий лишился дорогих часов стоимостью € 70 тыс. Пропажа была найдена, а в преступлении сознался 18-летный одноклубник Каспера.
Дольберг перешёл в «Ниццу» из «Аякса» в 2019 году за € 20,5 млн. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 2024 года. За французский клуб форвард сыграл 28 матчей, забил 13 голов и отдал три результативные передачи.
«Спартак» интересуется полузащитником «Ниццы»
- 12 сентября 2020
-
10:18
-
10:17
-
10:06
-
10:02
-
09:45
-
09:43
-
09:30
-
09:26
-
09:22
-
09:17
-
07:10
-
04:51
-
02:39
-
02:20
-
01:37
-
01:24
-
01:03
-
00:53
-
00:37
-
00:30
-
00:23
-
00:14
- 11 сентября 2020
-
23:45
-
23:43
-
23:31
-
23:29
-
23:19
-
23:18
-
23:09
-
22:50
-
22:47
-
22:33
-
22:25
-
22:21
-
22:05
Партнерский контент