Каспер Дольберг стал жертвой преступников

Нападающий «Ниццы» и сборной Дании Каспер Дольберг подвергся ограблению и угону автомобиля. После возвращения во Францию форвард обнаружил, что Porsche нет на месте, а дома не хватает нескольких телефонов и € 2 тыс. Игрок хранил ключи от жилища в бардачке машины, сообщает L'Équipe.



Дольберг не в первый раз становится жертвой ограбления. В сентябре 2019 года нападающий лишился дорогих часов стоимостью € 70 тыс. Пропажа была найдена, а в преступлении сознался 18-летный одноклубник Каспера.



Дольберг перешёл в «Ниццу» из «Аякса» в 2019 году за € 20,5 млн. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 2024 года. За французский клуб форвард сыграл 28 матчей, забил 13 голов и отдал три результативные передачи.

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