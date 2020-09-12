Матч 9-го тура ФНЛ «Шинник» — «Енисей» отменён из-за коронавируса

Футбольная национальная лига (ФНЛ) на официальном сайте объявила об отмене матча 9-го тура первенства «Шинник» — «Енисей». Ранее стало известно, что «Енисей» в полном составе ушёл на карантин из-за вспышки коронавируса в красноярской команде.



«На основании предписания Роспотребнадзора № 5312 от 12 сентября 2020 года и в соответствии со статьей 2.5 Санитарного регламента ФНЛ сезона-2020/2021 (игроки и персонал с положительным результатом не допускаются к участию в матче. В отношении них проводится комплекс мероприятий, изложенных в санитарно-эпидемиологических правилах СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции), матч 9-го тура ФНЛ «Шинник» — «Енисей» не состоится в связи с выявлением по результатам обязательного регулярного тестирования признаков заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 у значительной части состава красноярцев.



В соответствии со статьей 6.6 Санитарного регламента ФНЛ (количество здоровых футболистов менее 7 игроков или команда отказывается проводить матч, либо не может проводить матч по причинам, связанным с заболеванием футболистов, тренеров, персонала команды в соответствии с требованием органов Роспотребнадзора), решение о судьбе этой встречи примет Контрольно-дисциплинарный комитет РФС.



Футбольная национальная лига искренне сожалеет о сложившейся ситуации и желает футболистам «Енисея» скорейшего выздоровления, а болельщикам — возвращения футбола», — говорится в заявлении.