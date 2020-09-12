Матч 9-го тура ФНЛ «Шинник» — «Енисей» отменён из-за коронавируса

Футбольная национальная лига (ФНЛ) на официальном сайте объявила об отмене матча 9-го тура первенства «Шинник» — «Енисей». Ранее стало известно, что «Енисей» в полном составе ушёл на карантин из-за вспышки коронавируса в красноярской команде.
«На основании предписания Роспотребнадзора № 5312 от 12 сентября 2020 года и в соответствии со статьей 2.5 Санитарного регламента ФНЛ сезона-2020/2021 (игроки и персонал с положительным результатом не допускаются к участию в матче. В отношении них проводится комплекс мероприятий, изложенных в санитарно-эпидемиологических правилах СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции), матч 9-го тура ФНЛ «Шинник» — «Енисей» не состоится в связи с выявлением по результатам обязательного регулярного тестирования признаков заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 у значительной части состава красноярцев.
В соответствии со статьей 6.6 Санитарного регламента ФНЛ (количество здоровых футболистов менее 7 игроков или команда отказывается проводить матч, либо не может проводить матч по причинам, связанным с заболеванием футболистов, тренеров, персонала команды в соответствии с требованием органов Роспотребнадзора), решение о судьбе этой встречи примет Контрольно-дисциплинарный комитет РФС.
Футбольная национальная лига искренне сожалеет о сложившейся ситуации и желает футболистам «Енисея» скорейшего выздоровления, а болельщикам — возвращения футбола», — говорится в заявлении.
- 12 сентября 2020
-
13:37
-
13:31
-
13:15
-
13:10
-
13:02
-
12:50
-
12:42
-
12:26
-
12:15
-
11:48
-
11:41
-
11:30
-
11:25
-
11:18
-
11:04
-
10:48
-
10:46
-
10:45
-
10:18
-
10:17
-
10:06
-
10:02
-
09:45
-
09:43
-
09:30
-
09:26
-
09:22
-
09:17
-
07:10
-
04:51
-
02:39
-
02:20
-
01:37
-
01:24
-
01:03