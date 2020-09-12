«Ахмат» — «Сочи»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
Сегодня, 12 сентября, состоится матч «Ахмат» – «Сочи». Встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Сочи».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. В бригаду войдут ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери – Сергей Чебан (Москва).
Грозненский «Ахмат» набрал 10 очков в 6 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (12) — на 3-м месте. Лидером чемпионата является московский «Спартак» (14).
Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
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