Салах: «Лидс» забил нам три гола, это достойно похвалы

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах подвёл итоги матча 1-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед» (4:3). Египтянин оформил хет-трик.

«Без болельщиков очень тяжело, особенно на «Энфилде». Хороший старт для нас. Очень тяжёлый соперник, они играют в хороший футбол, прессингуют. Интенсивность игры была на высоком уровне. Считаю, что мы провели хороший матч.

Два пенальти? Это не сравнится с 11-метровым в финале Лиги чемпионов. Сейчас сделать это было легче, учитывая, что на стадионе не было зрителей. Для меня важна лишь концентрация и желание набрать три очка.

Справедливо отметить, что «Лидс» провёл отличную игру. Хотя мы и играли без болельщиков, но их встреча прошла на выезде. Они забили три гола, это достойно похвалы. Нам нужно работать, чтобы не допускать такого в дальнейшем», — сказал Салах в эфире Sky Sports.