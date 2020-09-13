Хамес Родригес: руководство «Эвертона» серьёзно настроено на место в Лиге чемпионов

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес поделился эмоциями от перехода в новую команду. Ранее игрок выступал за мадридский «Реал».

«Руководство клуба серьёзно настроено на место в Лиге чемпионов. Это важно для меня. Для того, чтобы пробиться в главный турнир Европы, нужно стараться и быть последовательным. Мы не должны допускать провалов.

В команде есть игроки из Южной Америки, мне так немного проще адаптироваться. Не только на поле, но и на базе, в городе. До перехода я общался с Йерри Миной и Лукой Модричем. Они делились впечатлениями от Премьер-лиги, я также смотрел матчи. Встречи здесь интенсивные, с высокой скоростью", — цитирует Хамеса The Telegraph.

Хамес Родригес выступал за мадридский «Реал» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 колумбийский футболист принял участие в 11 матчах и забил 1 мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Родригеса в € 32 млн.