Хавбек «Фиорентины» перешёл в «Верону» на правах аренды

Полузащитник «Фиорентины» Марко Бенасси перешёл в «Верону» на правах аренды, сообщается на официальном сайте клуба. Арендное соглашение 26-летнего итальянского футболиста рассчитано на один сезон с правом выкупа контракта.



«Желаем Марко Бенасси всего наилучшего в командном и личном плане в жёлто-синей футболке», — говорится в сообщении пресс-службы «Вероны».



В сезоне-2019/2020 Бенасси принял участие в 17 матчах итальянской Серии А и забил 1 гол. «Фиорентина» набрала 49 очков в 38 матчах и заняла 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2019/2020. «Верона» (49) заняла 9-е место. Чемпионом страны стал туринский «Ювентус» (83). Новый сезон в чемпионате Италии начнётся 19 сентября.