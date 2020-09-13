Тренер «Крыльев Советов» может быть отправлен в отставку

Как стало известно «Чемпионату», главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин может быть отправлен в отставку.

Причиной тому может стать неудачный старт самарцев в чемпионате. В ближайших матчах, с «Томью» и «Иртышом», тренерский штаб во главе с Осинькиным должен набрать шесть очков, чтобы продлить кредит доверия. Напомним, перед самарцами поставлена задача выхода в РПЛ по итогам первенства. После восьми туров «Крылья Советов» располагаются на десятом месте в турнирной таблице, имея в активе 13 очков.

Осинькин тренировал «Чертаново» с 2016 года. В сезоне-2019/2020 московская команда финишировала третьей в Футбольной национальной лиге, только по дополнительным показателям уступив «Химкам», которые заняли второе место.