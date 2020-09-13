«Ювентус» выставил на трансфер Дугласа Косту
«Ювентус» готов расстаться с полузащитником сборной Бразилии Дугласом Костой, сообщает Goal.com.
По информации источника, туринский клуб выставил 29-летнего бразильца на трансфер из-за постоянных травм. Интерес к Косте проявляет «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что бразильский футболист не хочет покидать «Ювентус» и рассчитывает получить ещё один шанс, чтобы проявить себя.
Коста защищает цвета «Ювентуса» с 2017 года. Бразилец играл за клуб на правах аренды, перейдя из «Баварии», а затем заключил с туринцами полноценный контракт. В ходе карьеры 29-летний футболист выступал за донецкий «Шахтёр» и «Гремио». В сезоне-2019/2020 Коста принял участие в 23 матчах итальянской Серии А, забил 1 мяч и отдал 5 результативных передач.
«Манчестер Юнайтед» рассматривает Дугласа Косту как альтернативу Санчо
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