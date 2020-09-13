Марио Фернандес: в России буду играть только за ЦСКА. Есть вещи важнее денег

Защитник ЦСКА Марио Фернандес отметил, что в России готов выступать только в стане «армейцев».



«Со всей ответственностью говорю, что в России буду играть только за ЦСКА. У меня действующий контракт, конечно, через какое-то время он закончится, но дело не в этом. «Спартак», «Зенит», «Локомотив» — тоже большие клубы, но обо мне они могут забыть. Не буду за них выступать. Я в неоплатном долгу перед ЦСКА — имею в виду не деньги, а благодарность, признательность клубу.

Знаю, что и «Спартак», и «Зенит» одно время как-то пытались зондировать почву, заходить в тему с моим трансфером, мой ответ был неизменным — нет. Уважаю их как соперников, это отличные команды, но есть вещи важнее денег. Люблю ЦСКА, люблю людей, которые здесь работают. Человеческие отношения более значимы, чем всё прочее, в России для меня есть только один клуб", — приводит слова Фернандеса официальный сайт ЦСКА.