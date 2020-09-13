Фернандес — о дерби: все победы стоят три очка, но здесь ты выходишь драться
Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от московского дерби в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
«Это большой день, супердерби. Все об этом знают, и мы, и они. Задача одна — выиграть! Другой быть просто не может. Все победы стоят три очка, но здесь ты выходишь сражаться, бороться, драться», — цитирует Фернандеса пресс-служба клуба.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 13 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасёв.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, у красно-белых 14 очков. «Армейцы» имеют в активе 10 баллов и располагаются на 10-й строчке.
«Настроение: дерби». Игроки ЦСКА рисовали граффити перед матчем со «Спартаком»
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