Фернандес — о дерби: все победы стоят три очка, но здесь ты выходишь драться

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от московского дерби в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

«Это большой день, супердерби. Все об этом знают, и мы, и они. Задача одна — выиграть! Другой быть просто не может. Все победы стоят три очка, но здесь ты выходишь сражаться, бороться, драться», — цитирует Фернандеса пресс-служба клуба.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 13 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасёв.



«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, у красно-белых 14 очков. «Армейцы» имеют в активе 10 баллов и располагаются на 10-й строчке.