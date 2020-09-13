«Байер» забил семь голов в матче Кубка Германии

В матче 1-го раунда Кубка Германии «Байер» разгромил «Айнтрахт» (Нордерштедт) со счётом 7:0. Встреча состоялась в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Сёреном Шторксом, ассистировали ему судьи на линиях Торбен Зивер и Филипп Хюве.

Счёт был открыт в начале матча — на 4-й минуте автором забитого мяча стал Ларс Бендер. На 10-й минуте разрыв в счёте увеличил Надим Амири. Через пару минут счёт до крупного довёл Лукас Аларио. До конца первого тайма голы забили Флориан Вирц, Чарлес Арангис и Амири, оформивший дубль. Во второй половине окончательный счёт установил Патрик Шик.

Также завершились ещё несколько матчей 1-го раунда Кубка Германии.

«Ганза» — «Штутгарт» — 0:1

«Эльверсберг» — «Санкт-Паули» — 4:2

«Рилазинген-Арлен» — «Хольштайн» — 1:7

«Виденбрюк 2000» — «Падерборн» — 0:5

«Штайнбах» — «Зандхаузен» — 1:2