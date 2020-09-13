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«Байер» забил семь голов в матче Кубка Германии

«Байер» забил семь голов в матче Кубка Германии
Футбол / Германия 0

В матче 1-го раунда Кубка Германии «Байер» разгромил «Айнтрахт» (Нордерштедт) со счётом 7:0. Встреча состоялась в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Сёреном Шторксом, ассистировали ему судьи на линиях Торбен Зивер и Филипп Хюве.

Счёт был открыт в начале матча — на 4-й минуте автором забитого мяча стал Ларс Бендер. На 10-й минуте разрыв в счёте увеличил Надим Амири. Через пару минут счёт до крупного довёл Лукас Аларио. До конца первого тайма голы забили Флориан Вирц, Чарлес Арангис и Амири, оформивший дубль. Во второй половине окончательный счёт установил Патрик Шик.

Также завершились ещё несколько матчей 1-го раунда Кубка Германии.

«Ганза» — «Штутгарт» — 0:1

«Эльверсберг» — «Санкт-Паули» — 4:2

«Рилазинген-Арлен» — «Хольштайн» — 1:7

«Виденбрюк 2000» — «Падерборн» — 0:5

«Штайнбах» — «Зандхаузен» — 1:2

Кубок Германии. 1-й раунд
13 сентября 2020, воскресенье. 16:30 МСК
Штайнбах
Хайгер
Окончен
1 : 2
Зандхаузен
Зандхаузен
0:1 Байда – 23'   1:1 Marquet – 40'   1:2 Байда – 45+1'
Кубок Германии. 1-й раунд
13 сентября 2020, воскресенье. 16:30 МСК
Айнтрахт Н
Нордерштедт
Окончен
0 : 7
Байер
Леверкузен
0:1 Бендер – 4'   0:2 Амири – 10'   0:3 Аларио – 12'   0:4 Вирц – 21'   0:5 Арангис – 30'   0:6 Амири – 31'   0:7 Шик – 77'
Кубок Германии. 1-й раунд
13 сентября 2020, воскресенье. 16:30 МСК
Ганза Р
Росток
Окончен
0 : 1
Штутгарт
Штутгарт
0:1 Вамангитука – 42'
Кубок Германии. 1-й раунд
13 сентября 2020, воскресенье. 16:30 МСК
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Окончен
4 : 2
Санкт-Паули
Гамбург
0:1 Кнолль – 7'   1:1 Schnellbacher – 16'   2:1 Драгон – 26'   3:1 Fellhauer – 48'   4:1 Schnellbacher – 67'   4:2 Бенателли – 78'
Кубок Германии. 1-й раунд
13 сентября 2020, воскресенье. 16:30 МСК
Рилазинген-Арлен
Рилазинген-Ворблинген
Окончен
1 : 7
Хольштайн
Киль
1:0 Niedermann – 3'   1:1 Валь – 15'   1:2 Зерра – 18'   1:3 Сон – 22'   1:4 Сон – 24'   1:5 Бартельс – 29'   1:6 Порат – 63'   1:7 Резе – 86'
Кубок Германии. 1-й раунд
13 сентября 2020, воскресенье. 16:30 МСК
Виденбрюк 2000
Реда-Виденбрюк
Окончен
0 : 5
Падерборн 07
Падерборн
0:1 Михель – 24'   0:2 Србени – 32'   0:3 Србени – 45+1'   0:4 Србени – 58'   0:5 Фюрих – 83'
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