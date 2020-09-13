«Байер» забил семь голов в матче Кубка Германии

В матче 1-го раунда Кубка Германии «Байер» разгромил «Айнтрахт» (Нордерштедт) со счётом 7:0. Встреча состоялась в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Сёреном Шторксом, ассистировали ему судьи на линиях Торбен Зивер и Филипп Хюве.
Счёт был открыт в начале матча — на 4-й минуте автором забитого мяча стал Ларс Бендер. На 10-й минуте разрыв в счёте увеличил Надим Амири. Через пару минут счёт до крупного довёл Лукас Аларио. До конца первого тайма голы забили Флориан Вирц, Чарлес Арангис и Амири, оформивший дубль. Во второй половине окончательный счёт установил Патрик Шик.
Также завершились ещё несколько матчей 1-го раунда Кубка Германии.
«Ганза» — «Штутгарт» — 0:1
«Эльверсберг» — «Санкт-Паули» — 4:2
«Рилазинген-Арлен» — «Хольштайн» — 1:7
«Виденбрюк 2000» — «Падерборн» — 0:5
«Штайнбах» — «Зандхаузен» — 1:2
- 13 сентября 2020
-
19:56
-
19:53
-
19:50
-
19:40
-
19:34
-
19:30
-
19:26
-
19:23
-
19:22
-
19:15
-
19:13
-
19:12
-
19:10
-
19:03
-
19:00
-
18:47
-
18:45
-
18:26
-
18:24
-
18:10
-
18:04
-
17:53
-
17:49
-
17:44
-
17:44
-
17:36
-
17:25
-
17:20
-
17:07
-
16:53
-
16:31
-
16:30
-
16:20
-
16:13
-
16:08