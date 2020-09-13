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Слуцкий рассказал, когда Дюпин выйдет на поле

Слуцкий рассказал, когда Дюпин выйдет на поле
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о состоянии вратаря казанской команды Юрия Дюпина.

«У Дюпина небольшая простуда, поэтому он может сыграть уже в кубковом матче. Выбор в пользу Медведева или Коновалова мы делали исходя из тренировочного процесса», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

16 сентября в матче группового этапа Кубка России «Рубин» сыграет с «Черноморцем».

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» уступило «Рубину». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 32-й минуте матча забил форвард «Рубина» Джордже Деспотович, реализовав пенальти, назначенный за снос Хвичи Кварацхелии. На 51-й минуте встречи за вторую жёлтую карточку был удалён форвард «Динамо» Николай Комличенко, получивший предупреждение за три минуты до этого. В добавленное время судья уравнял составы, удалив Хван Ин Бёма. Спустя две минуты вторую жёлтую получил Сергей Паршивлюк.

«Рубин» обыграл «Динамо» благодаря голу с пенальти в матче с тремя удалениями
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