Слуцкий рассказал, когда Дюпин выйдет на поле

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о состоянии вратаря казанской команды Юрия Дюпина.



«У Дюпина небольшая простуда, поэтому он может сыграть уже в кубковом матче. Выбор в пользу Медведева или Коновалова мы делали исходя из тренировочного процесса», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

16 сентября в матче группового этапа Кубка России «Рубин» сыграет с «Черноморцем».

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» уступило «Рубину». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



Единственный гол на 32-й минуте матча забил форвард «Рубина» Джордже Деспотович, реализовав пенальти, назначенный за снос Хвичи Кварацхелии. На 51-й минуте встречи за вторую жёлтую карточку был удалён форвард «Динамо» Николай Комличенко, получивший предупреждение за три минуты до этого. В добавленное время судья уравнял составы, удалив Хван Ин Бёма. Спустя две минуты вторую жёлтую получил Сергей Паршивлюк.