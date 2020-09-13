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«Рубин» обыграл «Динамо» благодаря голу с пенальти в матче с тремя удалениями

«Рубин» обыграл «Динамо» благодаря голу с пенальти в матче с тремя удалениями
Футбол / РПЛ 0

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» уступило «Рубину». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 32-й минуте матча забил форвард «Рубина» Джордже Деспотович, реализовав пенальти, назначенный за снос Хвичи Кварацхелии. На 51-й минуте встречи за вторую жёлтую карточку был удалён форвард «Динамо» Николай Комличенко, получивший предупреждение за три минуты до этого. В добавленное время судья уравнял составы, удалив Хван Ин Бёма. Спустя две минуты вторую жёлтую получил Сергей Паршивлюк.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным (Санкт-Петербург). Ему ассистировали Алексей Воронцов (Ярославль) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург). Резервный рефери – Роман Галимов (Улан-Удэ).

Московское «Динамо» набрало 11 очков в 7 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (11) поднялся на 4-е место. Лидером чемпионата является «Сочи» (15).

Россия - Премьер-Лига. 7-й тур
13 сентября 2020, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Деспотович – 32' (пен)
Удаления: Комличенко – 51', Паршивлюк – 90+4' / Бём – 90+2'
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