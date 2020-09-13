«Рубин» обыграл «Динамо» благодаря голу с пенальти в матче с тремя удалениями

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» уступило «Рубину». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 32-й минуте матча забил форвард «Рубина» Джордже Деспотович, реализовав пенальти, назначенный за снос Хвичи Кварацхелии. На 51-й минуте встречи за вторую жёлтую карточку был удалён форвард «Динамо» Николай Комличенко, получивший предупреждение за три минуты до этого. В добавленное время судья уравнял составы, удалив Хван Ин Бёма. Спустя две минуты вторую жёлтую получил Сергей Паршивлюк.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным (Санкт-Петербург). Ему ассистировали Алексей Воронцов (Ярославль) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург). Резервный рефери – Роман Галимов (Улан-Удэ).
Московское «Динамо» набрало 11 очков в 7 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (11) поднялся на 4-е место. Лидером чемпионата является «Сочи» (15).
- 13 сентября 2020
-
19:56
-
19:53
-
19:50
-
19:40
-
19:34
-
19:30
-
19:26
-
19:23
-
19:22
-
19:15
-
19:13
-
19:12
-
19:10
-
19:03
-
19:00
-
18:47
-
18:45
-
18:26
-
18:24
-
18:10
-
18:04
-
17:53
-
17:49
-
17:44
-
17:44
-
17:36
-
17:25
-
17:20
-
17:07
-
16:53
-
16:31
-
16:30
-
16:20
-
16:13
-
16:08