«Торпедо» проиграло «Оренбургу», «Спартак-2» обыграл «Нефтехимик»

В матче 9-го тура Футбольной национальной лиги «Торпедо» уступило «Оренбургу» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лужники». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга), ассистировали судьи на линиях Адлан Хатуев (Грозный) и Андрей Гурбанов (Краснодар).

Счёт был открыт в начале второго тайма — на 46-й минуте автором забитого мяча стал Илья Берковский. На 78-й минуте гости восстановились равновесие, гол забил Джоэль Фамейе. В компенсированное время победу «Оренбургу» принёс Андреа Чуканов.

«Оренбург», набрав 25 очков, занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ. «Торпедо» (15) — на 10-м месте.

В другом матче 9-го тура ФНЛ московский «Спартак» на выезде обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 1:0.