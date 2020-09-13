«Торпедо» проиграло «Оренбургу», «Спартак-2» обыграл «Нефтехимик»

В матче 9-го тура Футбольной национальной лиги «Торпедо» уступило «Оренбургу» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лужники». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга), ассистировали судьи на линиях Адлан Хатуев (Грозный) и Андрей Гурбанов (Краснодар).
Счёт был открыт в начале второго тайма — на 46-й минуте автором забитого мяча стал Илья Берковский. На 78-й минуте гости восстановились равновесие, гол забил Джоэль Фамейе. В компенсированное время победу «Оренбургу» принёс Андреа Чуканов.
«Оренбург», набрав 25 очков, занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ. «Торпедо» (15) — на 10-м месте.
В другом матче 9-го тура ФНЛ московский «Спартак» на выезде обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 1:0.
- 13 сентября 2020
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