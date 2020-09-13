Газизов — о звонке фанату «Спартака»: я вырос в СССР. Привык отвечать, если мне написали

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал звонок болельщику «Спартака» Юрию Кузьмичёву. Фанат отправил управленцу сообщение в «Ватсап», в котором поинтересовался насчёт планов клуба по усилению в это трансферное окно.

«Я вырос в Советском Союзе: привык отвечать, если мне написали. В социальных сетях я не очень активен, поэтому не знал, кто это. Написал человек — я ответил. Если у кого-то есть мой номер и человек решит написать — отвечу. Если у меня сил хватит разговаривать со всеми, то сделаю это. Можем вместе разговаривать, я буду скидывать вам, а вы будете объяснять. Каждый из вас знает, что я могу перезвонить в час-два ночи… Пытаюсь всем объяснить наше движение», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.