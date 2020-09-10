Газизов позвонил фанату «Спартака», спросившему его про трансферы в WhatsApp

Блогер и болельщик «Спартака» Юрий Кузьмичёв в своём «твиттере» рассказал о беседе с генеральным директором московского клуба Шамилем Газизовым.



Фанат отправил управленцу сообщение в «Ватсап», в котором поинтересовался насчёт планов клуба по усилению в это трансферное окно. Газизов не оставил обращение без ответа и позвонил Кузьмичёву.



«Позвонил Газизов. Сказал, всё будет, просил немного подождать, ищут направо игрока основы. Обещал сильнее Зобнина. Врать не буду, я [в шоке]. Сразу поясню, раз пошла волна! Писал и потом говорил с Газизовым я от лица группы болел, недовольных отсутствием трансферов! Отвечал он тоже мне и этим болелам! Потому никакой тайны в беседе нашей нет. От меня за поступок Газизову зачёт! Жду трансферов», — написал Кузьмичёв.

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