Никита Медведев: «Рубин» как минимум должен играть в Лиге Европы

Вратарь казанского «Рубина» Никита Медведев прокомментировал победу своей команды в матче 7-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (1:0).
«Перед игрой разговаривали с Сергеем Викторовичем Козко (Тренер вратарей „Рубина“. — Прим. „Чемпионата“) на разные моменты, в том числе психологические и по игре. Когда знаешь, как действовать в игре, то всё оказывается просто. То, что делаешь на тренировке, ты переносишь на игру. Мы знали, что Шиманьски хорошо бьёт штрафные. Хорошо, что получилось выручить.
О том, что выйду в стартовом составе стало известно, наверное, дня за три до игры. Итак к любому матчу готовишься так, будто выходишь в стартовом составе. А здесь дня за три знал, что буду играть, и спокойно готовился к игре.
Эмоции — супер! Главное, что выиграли, поднялись вверх по турнирной таблице, у нас амбициозный клуб, у нас есть задачи, которые мы должны выполнить. «Рубин» как минимум должен играть в Лиге Европы, у нас молодая команда и всё впереди, всё зависит от нас. Коллектив за счёт именно таких тяжёлых побед и закаляется. Молодые ребята должны проходить через такие игры», — приводит слова Медведева пресс-служба клуба.
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